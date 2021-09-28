Памятник советскому летчику Михаилу Девятаеву установили в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Бюст Героя Советского Союза летчика-истребителя Михаила Девятаева установили в сквере у школы № 39 в Оренбурге, получившей его имя. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, побывавший на торжественной церемонии открытия памятника во вторник.

"Я горжусь, что имя Михаила Петровича будет увековечено не только в Германии, но и в городе, где он "получил крылья", где прошла его юность", - сказала вице-губернатор - заместитель председателя правительства региона по социальной политике, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

Идея увековечить память о летчике, получившем профессию в Оренбурге, принадлежит общественникам. Средства на благоустройство сквера и изготовление монумента были собраны благотворительным фондом "Необыкновенное чудо" за счет продажи билетов на благотворительный спектакль "Гостиница "Астория". В качестве актеров выступили представители госструктур, общественности, бизнеса и известные люди города. Две премьеры состоялись в апреле на сцене драмтеатра Оренбурга.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в школе №39, получившей имя Девятаева, во вторник также прошли мероприятия в честь летчика-истребителя. В фойе открылась выставка макетов самолетов военных лет, изготовленных учащимися общеобразовательного учреждения, а в каждом классе зажгли свечи в память о Герое Советского Союза. Для сына советского летчика Александра Девятаева ученики подготовили книгу, состоящую из отзывов о фильме "Девятаев" и благотворительном спектакле "Гостиница "Астория", посвященном герою.

Михаил Девятаев - российский летчик, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза (1957). В 1940 году он окончил Чкаловскую военно-авиационную школу летчиков в Оренбурге. В Великую Отечественную войну был командиром истребительного авиазвена. Совершил 180 боевых вылетов, провел 35 воздушных боев, сбил девять самолетов противника лично.

13 июля 1944 года был сбит, отражая вражеский авианалет в районе Львова. Летчик попал в плен и был помещен в концлагерь на острове Узедом (Германия). 8 февраля группа из десяти заключенных во главе с Девятаевым, дождавшись ухода техников и убив охранника, захватила бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и покинула на нем территорию лагеря.