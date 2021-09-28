В правительстве Украины предложили жителям страны покупать тюрьмы вместо квартир

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил населению вкладывать деньги в покупку тюрем, а не квартир. С таким призывом он обратился к жителям страны во вторник в Facebook.

"Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены - тактика так себе. Есть деньги - покупайте лучше тюрьмы", - написал министр. При этом он отметил, что Минюст как раз передал Фонду государственного имущества Украины еще три тюрьмы для продажи. "Новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит пересмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас", - призвал Малюська.

Глава Минюста уточнил, что на аукцион выставлена Ковельская колония в Волынской области, назвав ее состояние "заезжай и живи", Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний № 12, состояние которого, по его мнению, - "под гольф-клуб", а также Николаевская исправительная колония № 50 во Львовской области - "эконом-вариант для спартанцев". Цена первого заведения - около 41,6 млн гривен ($1,5 млн), второго - около 7,85 млн гривен ($295 тыс.), третьего - около 17,1 млн гривен ($642 тыс.). Министр напомнил, что продолжают продаваться два исправительных учреждения в Одессе и Коцюбинском Киевской области.

3 июня Малюська сообщил о первой в стране продаже на аукционе тюрьмы - Львовской исправительной колонии № 148. За нее было получено около 377,5 млн гривен ($13,9 млн), 30% из которых должны были направить в государственный бюджет, 70% - на восстановление тюремной инфраструктуры. В марте на аукцион был выставлен Ирпенский исправительный центр в Киевской области за 220 млн гривен ($8 млн), но торги не состоялись из-за отсутствия участников. На повторный аукцион в апреле лот выставили за полцены, но и на него никто не подавал заявки.

Минюст и Фонд госимущества Украины в феврале сообщили о проекте "Большая приватизация тюрем". В рамках проекта осуществляется продажа на аукционах имущества исправительных учреждений, которые находятся в законсервированном состоянии. По данным Департамента исполнения уголовных наказаний, на Украине более 100 тюрем, из них 27 законсервированы, а еще девять собираются закрыть в скором времени.

По информации Совета Европы, Украина оказалась в десятке стран с наибольшим числом людей в местах лишения свободы - около 53 тыс. Кроме того, на 100 тыс. жителей Украины приходится 125,7 заключенных, что выше среднего показателя по Европе - 106 заключенных на 100 тыс. жителей.