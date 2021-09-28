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В правительстве Украины предложили жителям страны покупать тюрьмы вместо квартир

Глава Минюста страны Денис Малюська отметил, что ведомство как раз передало Фонду государственного имущества Украины еще три тюрьмы для продажи

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил населению вкладывать деньги в покупку тюрем, а не квартир. С таким призывом он обратился к жителям страны во вторник в Facebook.

"Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены - тактика так себе. Есть деньги - покупайте лучше тюрьмы", - написал министр. При этом он отметил, что Минюст как раз передал Фонду государственного имущества Украины еще три тюрьмы для продажи. "Новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит пересмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас", - призвал Малюська.

Глава Минюста уточнил, что на аукцион выставлена Ковельская колония в Волынской области, назвав ее состояние "заезжай и живи", Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний № 12, состояние которого, по его мнению, - "под гольф-клуб", а также Николаевская исправительная колония № 50 во Львовской области - "эконом-вариант для спартанцев". Цена первого заведения - около 41,6 млн гривен ($1,5 млн), второго - около 7,85 млн гривен ($295 тыс.), третьего - около 17,1 млн гривен ($642 тыс.). Министр напомнил, что продолжают продаваться два исправительных учреждения в Одессе и Коцюбинском Киевской области.

3 июня Малюська сообщил о первой в стране продаже на аукционе тюрьмы - Львовской исправительной колонии № 148. За нее было получено около 377,5 млн гривен ($13,9 млн), 30% из которых должны были направить в государственный бюджет, 70% - на восстановление тюремной инфраструктуры. В марте на аукцион был выставлен Ирпенский исправительный центр в Киевской области за 220 млн гривен ($8 млн), но торги не состоялись из-за отсутствия участников. На повторный аукцион в апреле лот выставили за полцены, но и на него никто не подавал заявки.

Минюст и Фонд госимущества Украины в феврале сообщили о проекте "Большая приватизация тюрем". В рамках проекта осуществляется продажа на аукционах имущества исправительных учреждений, которые находятся в законсервированном состоянии. По данным Департамента исполнения уголовных наказаний, на Украине более 100 тюрем, из них 27 законсервированы, а еще девять собираются закрыть в скором времени.

По информации Совета Европы, Украина оказалась в десятке стран с наибольшим числом людей в местах лишения свободы - около 53 тыс. Кроме того, на 100 тыс. жителей Украины приходится 125,7 заключенных, что выше среднего показателя по Европе - 106 заключенных на 100 тыс. жителей.

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