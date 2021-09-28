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Ролдугин сообщил, что Путин может наизусть сыграть на рояле прелюдию из сборника Баха

Музыкант отметил, что не знает ни одного политика, кто смог бы сыграть ее без нот

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин способен наизусть сыграть на рояле первую прелюдию из сборника клавирных пьес Иоганна Себастьяна Баха "Хорошо темперированный клавир". Об этом рассказал профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Сергей Ролдугин в эфире телеканала "Россия-24".

"Это действительно меня поражает, я не знаю ни одного политика, который бы мог сыграть наизусть вот эту первую прелюдию Баха из "Хорошо темперированного клавира". Он (Путин) играет, и это можно даже проверить, можно даже попросить его, если кто не верит, [думает], что этого не может быть, вот он сядет и сыграет", - сказал Ролдугин.

Российский президент неоднократно демонстрировал на публике свое умение играть на фортепиано. Так, в октябре 2010 года, будучи председателем правительства, он сыграл на пианино "С чего начинается Родина" на благотворительном концерте в поддержку деятельности России по борьбе с детскими онкологическими и офтальмологическими заболевания в Санкт-Петербурге, в январе 2014 года сыграл "Московские окна" студентам МИФИ.

В 2017 году Путин исполнил на рояле мелодии двух песен - о Москве и Санкт-Петербурге. Глава государства наиграл мелодии популярных песен "Московские окна" и "Город над вольной Невой" в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияРолдугин, Сергей Павлович
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