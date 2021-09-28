Ролдугин сообщил, что Путин может наизусть сыграть на рояле прелюдию из сборника Баха

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин способен наизусть сыграть на рояле первую прелюдию из сборника клавирных пьес Иоганна Себастьяна Баха "Хорошо темперированный клавир". Об этом рассказал профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Сергей Ролдугин в эфире телеканала "Россия-24".

"Это действительно меня поражает, я не знаю ни одного политика, который бы мог сыграть наизусть вот эту первую прелюдию Баха из "Хорошо темперированного клавира". Он (Путин) играет, и это можно даже проверить, можно даже попросить его, если кто не верит, [думает], что этого не может быть, вот он сядет и сыграет", - сказал Ролдугин.

Российский президент неоднократно демонстрировал на публике свое умение играть на фортепиано. Так, в октябре 2010 года, будучи председателем правительства, он сыграл на пианино "С чего начинается Родина" на благотворительном концерте в поддержку деятельности России по борьбе с детскими онкологическими и офтальмологическими заболевания в Санкт-Петербурге, в январе 2014 года сыграл "Московские окна" студентам МИФИ.

В 2017 году Путин исполнил на рояле мелодии двух песен - о Москве и Санкт-Петербурге. Глава государства наиграл мелодии популярных песен "Московские окна" и "Город над вольной Невой" в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.