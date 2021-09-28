Вильфанд заявил о сохранении "июльской погоды" на Дальнем Востоке до конца месяца

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сахалинскую, Еврейскую автономные области, Хабаровский и Приморский края ожидает "июльская погода" до конца месяца. Воздух будет прогреваться до 21-24 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Где настоящее бабье лето, так это на самом юго-востоке нашей страны, в Дальневосточном федеральном округе. В Сахалинской области температура будет достигать 21 градуса [тепла], в Приморском крае, Еврейской автономной области, Хабаровском крае - 23-24 градуса [тепла] до конца месяца. Бабье лето просто разгулялось там, это июльская температура", - рассказал он.

По словам Вильфанда, температура в данных регионах держится на уровне 8-10 градусов выше климатической нормы.