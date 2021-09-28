Эксперт: в России недостаточно вакцинированных от ковида для спокойного прохождения осени

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Количество вакцинированных от коронавирусной инфекции в Москве и России в целом пока недостаточно для спокойного прохождения осеннего сезона. Об этом сообщила главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №52 Марьяна Лысенко в интервью телеканалу " Россия-1 " во вторник.

"Достаточно небольшой объем вакцинированных [от коронавирусной инфекции] людей у нас на сегодняшний день в Российской Федерации в целом. В Москве чуть побольше, но, тем не менее, [количество] недостаточно для того, чтобы спокойно пережить эту осень", - сказала она.

Лысенко также добавила, что не более 10% от числа вакцинированных от ковида поступают в стационар ГКБ №52. "Но все эти пациенты болеют нетяжело. В реанимации пациентов после вакцинации нет", - подчеркнула она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 232,4 млн человек, более 4,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 464 708 случаев заражения, выздоровели 6 635 485 человек, умер 205 531. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.