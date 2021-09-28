Sky: в Великобритании военных до конца недели привлекут к вождению бензовозов

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Британские военные водители позднее на этой неделе сядут за руль бензовозов, чтобы помочь в разрешении кризиса с поставками топлива на автозаправочные станции. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в Минобороны Соединенного Королевства.

По словам собеседника телеканала, для этих задач отобраны около 150 военных. Они займут место в кабине вместе с еще одним военнослужащим. Телеканал уточняет, что все военные водители умеют управлять большегрузными автомобилями, однако им требуется около трех дней дополнительных тренировок, чтобы освоить тонкости вождения бензовозов. Официального подтверждения информации о сроках задействования военных водителей пока нет.

Ранее министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства информировало, что военные водители будут находиться в состоянии повышенной готовности на случай, если перебои с поставками топлива на АЗС королевства не удастся устранить в ближайшие дни.

Тем временем премьер-министр Борис Джонсон заявил во вторник, что "ситуация на автозаправочных станциях стабилизируется", призвав людей "вести себя как обычно", то есть не заливать в бак больше топлива, чем им нужно для поездки. Лидер же оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер обвинил правительство консерваторов в том, что оно "довело страну до хаоса, переходя от одного кризиса к другому".

Панические настроения начали распространяться среди жителей Великобритании 23 сентября, когда нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В корпорации объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Хотя речь шла лишь о нескольких десятках из 1,2 тыс. станций BP по всей стране, на британских бензоколонках образовались длинные очереди автомобилистов, испугавшихся усугубления перебоев с поставками. Из-за возникшего ажиотажного спроса на многих АЗС топлива нет уже несколько дней, а цены на бензин достигли максимальных значений за последние восемь лет.

Дефицит водителей большегрузных автомобилей, ставший причиной кризиса, связан как с пандемией, так и с Brexit. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах. В последние дни правительство приняло ряд мер, чтобы решить проблему, упростив выдачу виз иностранным водителям грузовиков и ускорив процедуру сдачи экзаменов на права соответствующей категории.