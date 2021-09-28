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Информационное агентство ОАЭ планирует открыть филиал в России

В посольстве страны сообщили, что этот процесс начался в мае, когда Москву посетил исполнительный директор WAM Мохаммед Джалал Аль Раиси, и продолжается до сих пор

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Филиал информационного агентства ОАЭ WAM может появиться в России. Об этом сообщила во вторник второй секретарь посольства страны, глава медиа и культурного сектора и общественной дипломатии Наима Сухейл Альмушаррах.

"Процесс по открытию [филиала] продолжается, потому что мы ищем подходящее место [для офиса]. Этот процесс также включает подбор персонала", - рассказала Альмушаррах в беседе с корреспондентом ТАСС.

По ее словам, этот процесс начался в мае, когда Москву посетил исполнительный директор WAM Мохаммед Джалал Аль Раиси, и продолжается до сих пор. Второй секретарь отметила, что открытие офиса агентства направлено на укрепление сотрудничества между странами в области СМИ.

WAM - государственное агентство ОАЭ, основанное в 1976 году. Оно передает новости почти на 20 языках мира, в том числе на русском.

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