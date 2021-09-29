Строительство моста на дороге от Чукотки до Колымы планируется завершить в октябре

ТАСС, 29 сентября. Чукотский автономный округ получил дополнительные средства из федерального бюджета на строительство мостового перехода через реку Пучевеем на автодороге до Колымы, объект планируется ввести уже в октябре, сообщает пресс-служба окружного правительства.

"Дополнительные 238 млн рублей выделило правительство России на завершение строительства мостового перехода через реку Пучевеем. Объект расположен на 673 км автодороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь". На объекте уже выполнены работы по монтажу металлического пролетного строения, устройству мостового полотна, двух лестничных сходов. Сейчас подрядная организация завершает работы по укреплению откосов насыпи камнем и обустройству. Дополнительное федеральное финансирование позволит отплатить работу подрядчика и ввести объект в эксплуатацию уже в октябре", - говорится в сообщении.

Строительство моста ведут с 2017 года. За это время на работы направили 1,9 млрд рублей. Объект соединит Магадан и Чукотку. Пока между регионами налажено только авиасообщение. Транспортная артерия позволит использовать возможности морского порта Магадан и свяжет Чукотку с другими регионами страны.