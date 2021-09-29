Патрушев на Сахалине ознакомился с возможностями комплекса "Безопасный город"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября, /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область 29 сентября в Южно-Сахалинске ознакомился с функционированием аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", в том числе с возможностями поиска лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

При посещении единой дежурной диспетчерской службы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Патрушеву показали работу системы видеомониторинга, целью которой является профилактика правонарушений и улучшение раскрываемости преступлений. На конкретном примере секретарю Совбеза России продемонстрировали, как с помощью "умных" видеокамер в кратчайшие сроки можно установить личности людей, подозреваемых в совершении преступлений.

В Южно-Сахалинске в рамках АПК "Безопасный город" установили 3,7 тыс. камер на фасадах и входных группах 580 многоквартирных домов. Из них 2,2 тыс. камер оснастили функцией распознавания лиц, остальные - обзорного видеонаблюдения. Кроме того, на автобусных остановках и в местах массового пребывания установили почти полсотни терминалов экстренной связи. Систему интеллектуального наблюдения оснастили технологией распознавания лиц.

Патрушев также ознакомился с работой Центра обработки вызовов "Системы 112" Сахалинской области. Помимо этого, секретарю Совбеза рассказали о планах по внедрению на Сахалине новой системы прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера, позволяющей предсказать угрозу отдельным небольшим территориям, вплоть до отдельных домов. Пояснения Патрушеву давали замглавы МЧС России Виктор Яцуценко и руководитель агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области Анна Михеева.