В Якутии новая схема доставки продовольствия охватит 45 отдаленных арктических поселений

ЯКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Новая схема логистики завоза продовольствия на арктические территории Якутии, запущенная в этом году с привлечением малой авиации, охватит 45 отдаленных поселений. Об этом сообщил в среду ТАСС на полях III Северного форума по устойчивому развитию генеральный директор ОАО "Якутоптторг" Николай Алексеев.

"В 2021 году в арктических районах для завоза продуктов мы запустили программу полетов самолетами Ан-2 с привлечением частной авиации. В села мы доставляем расширенный перечень социально значимых продуктов - это колбасные изделия, фрукты, овощи, молочные продукты. В наших планах - увеличить число полетов, чтобы это не были разовые полеты, сформировать систему со списком и расписанием рейсов", - сказал Алексеев.

Он отметил, что для запуска новой схемы велась работа с каждым арктическим селом и его администрацией. "Люди выходили на субботники для восстановления авиационных площадок. Так, мы осуществили пробные рейсы в 31 арктическое село. На сегодня количество сел, у которых готова авиаплощадка, увеличилось до 45", - уточнил он.

По словам генерального директора, новая схема позволила удешевить провоз грузов. Ан-2 оказался дешевле вертолета Ми-8 в 2,5 раза, добавил Алексеев. "Мы отказываемся от дорогих вертолетов, также с запуском на территории Якутии торгово-логистических центров, которые обеспечат районы овощами и фруктами, за счет экономии мы планируем увеличение числа полетов", - сказал он.

Основная задача организации "Якутоптторг" - обеспечение жителей необходимыми социально значимыми продовольственными товарами. Она обслуживает 12 арктических районов региона.

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.