На Кубани вводят штрафы за незаконное размещение пунктов проката самокатов и велосипедов

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в среду приняли в первом чтении изменения в краевой закон "Об административных правонарушениях", которые позволят накладывать административные штрафы за несанкционированное размещение пунктов проката спортивного инвентаря, такого как самокаты, велосипеды, роликовые коньки и другого.

"В настоящее время большую актуальность приобрела проблема хаотичного несанкционированного размещения пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов, другого спортивного инвентаря. Законопроект предлагает закрепить административную ответственность в отношении лиц, допускающих нарушения порядка и условий размещения пунктов проката", - сообщил в ходе сессии руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Он пояснил, что порядок размещения таких пунктов проката был установлен постановлением губернатора Краснодарского края в 2015 году, но ответственность за его нарушение предусмотрена не была.

"Жалобы на стихийное размещение пунктов проката велосипедов и мобильного электротранспорта звучат очень часто. Предприниматели стремятся размещать их в местах массового скопления людей, а это само по себе создает угрозу и пешеходам, и другим участникам дорожного движения, что самое печальное, жертвами зачастую становятся и дети. Вносимые нами изменения в краевое законодательство являются лишь первым шагом: в перспективе необходимо установить правовые рамки для подобных средств передвижения. Наша цель - гармонизировать интересы пешеходов и владельцев мобильного транспорта, решение этого и иных вопросов потребует изменений в федеральном и краевом законодательстве", - заявил ТАСС председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Ранее сообщалось, что разрабатываемым законопроектом планируется предусмотреть следующие наказания: для граждан - 4 тыс. рублей; для должностных лиц (ИП) - 10 тыс. рублей; для юридических лиц - 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что ряд городов Краснодарского края уже ввели ограничения на движение самокатов. Так, по информации городских властей, в Сочи снижена скорость движения взятых напрокат самокатов, на федеральной территории Сириус также власти договорились с представителями сервисов по прокату о снижении скорости передвижения, кроме того, введены специальные зоны, где движение на подобной технике запрещено. Городская администрация Анапы также ввела запрет на движение самокатов и велосипедов на городской набережной, а в Геленджике, где на набережной есть велодорожка, правоохранители усилили контроль за велосипедистами и теми, кто передвигается на самокатах.