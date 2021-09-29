Нарышкин: выражение "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет" актуально и в наши дни

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Выражение "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет", приписываемое князю Александру Невскому и вложенное в его уста режиссером Сергеем Эйзенштейном в одноименном фильме, звучит вполне актуально и в настоящее время. Об этом заявил в среду председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Сегодня, спустя 800 лет со дня его рождения, образ князя Александра Ярославовича пережил века и является, пожалуй, одним из главных символов нашего Отечества. Убедительно и правдиво звучат поистине библейские слова, вложенные в уста князя Сергеем Эйзенштейном: "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет". Это хрестоматийное предупреждение звучит вполне актуально и в наши дни", - отметил глава РИО на открытии историко-документальной выставки "Александр Невский и его образ в исторической памяти" в Выставочном зале федеральных архивов.

Нарышкин подчеркнул, что имя князя по праву стоит в ряду наиболее значимых фигур отечественной истории. "Он увековечил себя в народной памяти как мудрый правитель, искусный дипломат, храбрый полководец, защитник русской земли", - добавил он.

Как рассказали гостям мероприятия в ходе осмотра выставки, сценарий фильма Эйзенштейна "Александр Невский" был представлен на рассмотрение крупнейших историков того времени. Так, материалы читали Михаил Тихомиров и Артемий Арциховский.

На выставке в том числе представлены фрагмент сценария и иные подлинные экспонаты из Российского государственного архива литературы и искусства. Отмечался также особый вклад композитора Сергея Прокофьева, музыка которого вошла в фильм.

Проект приурочен ко дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Рождественского монастыря Владимира в Троицкий монастырь Санкт-Петербурга (Александро-Невская лавра), его память Русская православная церковь чтит 12 сентября. Выставка направлена на то, чтобы показать россиянам величие личности князя.

Выражение стало популярным

Фраза "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет" стала крылатой после выхода фильма "Александр Невский" режиссера Эйзенштейна. В том числе эти слова в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" цитировал в марте 2020 года и глава российского государства. Он заявил, что РФ готова будет ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. Комментируя слоган "Можем повторить", Путин напомнил эту фразу: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".