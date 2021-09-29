Два региональных сосудистых центра откроют в Новосибирске до конца года

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Два новых сосудистых центра для экстренной помощи пациентам с проблемами сердца откроют в Новосибирске до конца года. Их открытие в городе позволит решить вопрос доступа больных к специализированному оборудованию для оказания первичной помощи, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС главный кардиолог министерства здравоохранения Новосибирской области, заведующий отделением Новосибирского областного клинического кардиологического диспансер Сергей Зенин.

Он сообщил, что в последние два года показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе прирастают. По словам кардиолога, это связано с отказом пациентов, которые боятся поступать в стационары для оказания помощи из-за пандемии. В октябре 2020 года он сообщал, что показатели уменьшения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Новосибирской области ниже среднероссийских.

"У нас сегодняшний день работают четыре региональных сосудистых центра, открывается еще два. 13 октября в Новосибирск приезжает главный кардиолог России Сергей Анатольевич Бойцов, он будет открывать еще один региональный сосудистый центр на базе Центральной клинической больницы СО РАН и до конца года, мы очень надеемся, что шестой региональный сосудистый центр на базе областного кардиодиспансера будет введен в строй", - сообщил Зенин.

Он пояснил, что наиболее эффективная помощь при острых сердечно-сосудистых кризисах должна оказываться в первые часы. Если больной был доставлен в специализированный стационар в первые два часа, то риск его смерти существенно снизится. В сосудистом центре таким пациентам могут оказать первую помощь с помощью специального оборудования, которого в других стационарах нет. "Это центр, где могут сделать ангиопластику, ангиографию и стентирование, где могут открыть пораженный, затромбированный сосуд и не дать участку сердца омертветь. Если мы не успеем оказать помощь в эти короткие сроки, то соответственно участок сердца омертвевает, мышечная ткань замещается рубцом и сократительная функция сердца снижается, возможны осложнения. Для нас очень важно, чтобы пациенты попадали в эти ангиографические лаборатории без ограничений. Если у нас заработает шесть центров, то по Новосибирску этот вопрос будет решен", - рассказал кардиолог.

Он добавил, что основным оборудованием в сосудистых центрах является ангиограф - это дорогостоящий аппарат, стоимостью в несколько десятков миллионов рублей, который позволяет медикам в операционной исследовать, есть ли пациентов нарушение проходимости сосудов. Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщал ТАСС стоимость создания регионального сосудистого центра на базе областного кардиодиспансера составит 204 млн рублей.

О нацпроекте

Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний является одной из целей национального проекта "Здравоохранение". Для достижения этого разработано восемь федеральных проектов в рамках нацпроекта, и еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография". Основной ресурс для снижения смертности находится в сокращении смертности россиян в трудоспособном возрасте. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".