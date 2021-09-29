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Путин 29 сентября проведет совещание по развитию космической отрасли

Будут обсуждаться такие вопросы, как перспективы пилотируемой космонавтики, создание и перспективы использования ракетно-космического комплекса "Морской старт", отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание, на котором обсудит вопросы развития космической отрасли. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ближе к вечеру президент проведет совещание по вопросам развития космической отрасли, - сказал Песков. - Объемное, содержательное, будут обсуждаться такие вопросы, как перспективы пилотируемой космонавтики, создание и перспективы использования ракетно-космического комплекса "Морской старт", работа по созданию космического ракетного комплекса "Ангара", в целом вопрос о том, как строится космодром "Восточный", как обеспечивается ритмичное и аргументированное финансирование для этой стройки".

Также будут обсуждаться и другие аспекты, связанные с развитием космической отрасли, добавил представитель Кремля.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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