Путин 29 сентября проведет совещание по развитию космической отрасли

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание, на котором обсудит вопросы развития космической отрасли. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ближе к вечеру президент проведет совещание по вопросам развития космической отрасли, - сказал Песков. - Объемное, содержательное, будут обсуждаться такие вопросы, как перспективы пилотируемой космонавтики, создание и перспективы использования ракетно-космического комплекса "Морской старт", работа по созданию космического ракетного комплекса "Ангара", в целом вопрос о том, как строится космодром "Восточный", как обеспечивается ритмичное и аргументированное финансирование для этой стройки".

Также будут обсуждаться и другие аспекты, связанные с развитием космической отрасли, добавил представитель Кремля.