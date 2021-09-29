СМИ: Монблан стал ниже почти на метр за четыре года

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Самая высокая гора в Западной Европе Монблан стала почти на метр ниже за четыре года. Об этом в среду сообщила радиостанция France Bleu.

Согласно докладам геодезистов, на которые ссылается радиостанция, в настоящее время высота горы составляет 4 807,81 м. Между тем в 2017 году высота Монблана составляла 4 808,72 м. "Крыша Западной Европы, таким образом, опустилась почти на метр за 4 года", - отмечает радиостанция.

Как уточняет France Bleu, геодезическая экспедиция проходила с 16 по 18 сентября. Специалисты объясняют, что изменение высоты горы происходит из-за уменьшения снежного покрова на ее вершине.