Мосгордума в первом чтении одобрила штрафы за нарушение тишины автомобилистами

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы в среду на заседании приняли в первом чтении законопроект в московское законодательство об усилении ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, предложенный мэром Сергеем Собяниным. В частности, изменения планируют внести в Кодекс Москвы об административных правонарушениях (КоАП).

"Законопроектом предлагается первое - <...> запрет на использование автомобилей и мототранспортных средств, в том числе полностью или частично демонтированными или модифицированными непредусмотренным изготовителем способом системы выпуска отработанных газов двигателей, если они нарушают покой и тишину граждан в ночное время. <...> И отнести к защищаемым территориям территорию улично-дорожной сети города Москвы для случаев нарушения тишины и покоя при использовании транспортных средств или установленных на них аудиосистем", - сказал замруководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Корнеев.

Он отметил, что законопроектом предлагается установить в КоАП ответственность в виде штрафа за нарушение покоя и тишины граждан с 23:00 до 7:00 с использованием звуковоспроизводящих устройств или устройств звукоусиления, установленных на транспортных средствах, - в размере 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. рублей - для юридических лиц. При этом, если мощность двигателя легковых машин превышает 200 л.с., мототранспортных средств - свыше 50 л.с., грузовых автомобилей - более 250 л.с., то штраф будет в размере 5 тыс. рублей плюс 250 рублей за каждые 10 л.с.

По его словам, полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел о данных административных правонарушениях предлагается наделить Московскую административную дорожную инспекцию. "Дела о данных административных правонарушениях, если они зафиксированы работающими в автоматическом режиме шумомерами, рассматриваются в особом порядке без составления протокола", - добавил он.

Он уточнил, что законопроект подготовлен в целях реализации положения проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". "Принятие федерального закона является необходимой предпосылкой для того, чтобы этот законопроект стал законом города Москвы. <...> Учитывая изложенное прошу вас поддержать этот законопроект в первом чтении и установить 30-дневный срок подачи поправок в проект закона города Москвы", - в заключении сказал Корнеев.

Поправки в федеральное законодательство

Также московские депутаты в среду рассмотрели поправки в федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение автомобилистами и мотоциклистами тишины в ночное время. Столичный парламент принял в целом законодательную инициативу о внесении изменений в КоАП РФ и в ближайшее время она будут направлена на рассмотрение в Госдуму.

"В этом проекте два основных положения. Первое - это то, что субъектам Российской Федерации Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации будет предоставлено право при нарушении виновными лицами покоя и тишины граждан в ночное время увеличивать штрафы свыше 5 тыс. рублей, в частности, мэром Москвы предлагается увеличивать их пропорционально лошадиным силам", - заявил Корнеев.

Также он добавил, что поправками в КоАП РФ предлагается возможность фиксации таких нарушений в автоматическом режиме при помощи специальных технических средств - шумомеров, которые позволяют замерить уровень шума от транспортного средства и с помощью фото- и видеофиксацией зафиксировать государственный регистрационный знак транспорта.

"Принятие законопроекта позволит эффективно пресекать нарушения покоя граждан и тишины с использованием транспортных средств, снизить уровень шумового загрязнения окружающей среды, повысить комфортность проживания граждан в нашем городе и иных крупных городах", - в заключении сказал Корнеев.