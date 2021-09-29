Студенческие кампусы в восьми регионах России появятся до конца 2025 года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Студенческие кампусы, создаваемые на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), появятся в 2024-2025 годах в восьми регионах РФ, среди которых Свердловская, Калининградская, Нижегородская, Челябинская области и Республика Башкортостан. Об этом сообщил в среду заместитель министра образования и науки РФ Айрат Гатияров в ходе VIII инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП".

Работа по созданию сети кампусов ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Заявки, которые мы собирали с регионов, - 27 заявок. <…> Пять проектов, месяц назад поддержанных председателем правительства и президентом, это кампусы в Уфе, кампус в Калининграде, это кампус в Екатеринбурге, это кампус в Нижнем Новгороде - здесь <...> я отдельно отмечу Глеба Никитина как губернатора понимающего, это понимание приходит сейчас, что высшее образование - это центр развития региона, а кампус, находящийся в центре города, столице региона - этот вообще тот драйвер, который должен быть, и мы здесь с ним тоже в постоянном контакте находимся. И Челябинск <...> - это один из тех регионов, где мы точно понимаем, что создание кампуса позволит остановить тот, возможно, имеющийся отток людей и молодежи, самое главное, наоборот привлечь", - сказал он.

Всего, по словам Гатиярова, министерство получило 27 заявок на создание кампусов на 5,5 млн кв. м и примерно на 150 тыс. мест проживания, восемь из которых находятся в стадии реализации. Строительство кампусов на принципах ГЧП уже началось в Москве - на базе государственного университета им. Баумана, в Новосибирске - на базе НовГУ, а также в Томске.

Планируется, что новые кампусы будут не просто привычными студенческими городками и общежитиями при крупных университетах, а современными многофункциональными пространствами со всем необходимым для жизни, работы и научного творчества студентов и аспирантов, преподавателей и ученых.