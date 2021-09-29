В Карелии захоронили останки 41 советского солдата

ТАСС, 29 сентября. Останки 41 советского солдата, погибшего во время Свирско-Петрозаводской операции и найденные в ходе "Вахты памяти", захоронили на территории Мемориала воинской славы села Видлицы в Карелии. Об этом в среду сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Бойцами поискового отряда "Видлицкий рубеж" совместно с представителями Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения близ деревни Железная гора Олонецкого района в Карелии в ходе всероссийской "Вахты Памяти" были подняты останки троих гвардейцев-десантников 98-й гвардейской стрелковой дивизии, геройски погибших в ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции. Торжественный ритуал погребения прошел на территории Мемориала воинской славы села Видлицы, где вместе с найденными солдатами были преданы земле останки еще 38 воинов, погибших в 1944 при освобождении Олонецкого района", - говорится в сообщении.

По словам поисковиков, множество найденных осколков говорит о минометно-артиллерийском обстреле этого места, от которого, вероятно, и погибли бойцы. Так, рядом с останками трех десантников были найдены их личные вещи, знаки отличия "Гвардия" и "Парашютист", часы и другие предметы. Медальонов с их личными данными обнаружено не было. "Личные вещи погибших десантников, сложивших свои головы на поле сражения, будут переданы в комнату Боевой славы Ивановского гвардейского Свирского ордена Кутузова II степени воздушно-десантного соединения, дислоцированного в городе Иваново", - сообщает пресс-служба.

На протяжении 1 005 дней, с сентября 1941-го по июнь 1944-го года, река Свирь была передним краем Карельского фронта. Свирский рубеж стал непреодолимой преградой на пути врага, пытавшегося окружить Ленинград вторым блокадным кольцом. Оборона Лодейного Поля, Свирского рубежа сделала возможным существование "Дороги жизни".

Бои за Свирский рубеж стали примером величайшего подвига и героизма советского народа. Успешные действия войск у Лодейного Поля сыграли важнейшую роль в Великой Отечественной войне, позволив вывести из войны Финляндию и тем самым перенаправить карельские части советских войск на борьбу с врагом на других фронтах.