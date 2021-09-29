Минздрав предложил разрешить ввоз в РФ незарегистрированных лекарств для ММК в "Сколково"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения предлагает разрешить ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов для клиник Международного медицинского кластера (ММК) на территории инновационного центра "Сколково". Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в ряд законов, таких как "О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "Об обращении лекарственных средств". В частности, в документе говорится о предоставлении управляющей компании медкластера права осуществлять на его территории "контроль за обращением <...> лекарственных средств". При этом разрешение на ввоз будет выдаваться на основании заключения Росздравнадзора.

"Законопроектом устанавливается обязанность участников международного медицинского кластера информировать управляющую компанию о побочных действиях, нежелательных реакциях <...> при применении незарегистрированных лекарственных препаратов, об индивидуальной непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов, об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью человека или влияющих на изменение отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения незарегистрированных лекарственных препаратов, а также о решениях уполномоченных органов стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по ограничению обращения лекарственных препаратов в связи с выявлением новых данных о качестве, эффективности и безопасности", - говорится в пояснительной записке.

Московский международный медицинский кластер, строящийся на территории "Сколково", - крупнейший медицинский инфраструктурный проект в стране. Его уникальность в том, что клиники из стран, входящих в ОЭСР, могут оказывать медпомощь, применять препараты и оборудование на территории кластера без сертификации в РФ, если имеют все разрешительные документы на них в своей стране. Работа международного медицинского кластера регулируется отдельным федеральным законом, который был принят в 2015 году.