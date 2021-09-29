Мосгордума утвердила День московского народного ополчения

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы в среду на заседании утвердили новый памятный день - День московского народного ополчения, который будет отмечаться 11 октября.

"Данный проект закона предусматривает изменение названия действующего закона города Москвы от 22 сентября 2004 года №56 "О праздниках города Москвы". Мы предлагаем изменить название действующего закона на название "О праздниках и памятных датах города Москвы", а также установить памятную дату города Москвы - День московского народного ополчения (1941 года). Дата - 11 октября", - сказал на заседании редактор законопроекта, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что данным законопроектом также вносятся изменения в законы Москвы "О государственной и муниципальной символике в городе Москве" и "О флаге города Москвы".

"День памяти 11 октября - это один из трагических дней Вяземской операции, в которой погибло больше половины всего московского народного ополчения. Это день, когда мы отдаем память погибшим и чтим память героев в Битве за Москву. С принятием закона этот день войдет в официальный календарь, что позволит органам исполнительной власти, местного самоуправления, общественным, некоммерческим организациям осуществлять планирование, включать соответствующие мероприятия в свои программы", - добавил Шапошников.

Депутаты Мосгордумы приняли законопроект в целом.