Гузеева подтвердила, что заразилась коронавирусом

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Актриса Лариса Гузеева рассказала, что лечится от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом она написала в среду в своем Instagram .

"Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. <...>. Мне и так страшно", - написала Гузеева.

В понедельник в СМИ появилась информация, что 62-летняя Гузеева попала в больницу с COVID-19. Актриса только сейчас подтвердила информацию о заболевании. "Всегда считала, что здоровье - это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной", - написала она.

Гузеева известна российским зрителям по ролям в фильмах "Жестокий романс", "Секретный фарватер", "Наследницы", а также как телеведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале.