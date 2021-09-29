Глава Саратова заявил о необходимости установить нормативы на количество домашних животных

САРАТОВ, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Саратова Михаил Исаев заявил о необходимости установить нормативы на количество домашних животных, содержащихся в жилых и нежилых помещениях города, это поможет повысить ответственность владельцев. Видео с комментарием Исаева опубликовано на его странице в Instagram в среду.

"Необходимо установить нормативы количества домашних животных в жилых и нежилых помещениях, исходя из площади участка. <…> Это бы упорядочило контроль и ответственность за питомцев и меры ответственности на стройках, гаражах", - сказал Исаев.

Он добавил, что также необходимо ввести систему учета животных, а также штрафы за их бесконтрольное разведение. Кроме того, по его мнению, необходимо разрешить повторный отлов животных, проявляющих немотивированную агрессивность.

"С начала 2021 года было выловлено порядка 1 тыс. особей собак, хочу отметить, что проблема безнадзорных животных остро стоит перед всеми городами", - добавил Исаев.

В 2021 году в Саратове открылся приют для бездомных животных. Приют рассчитан на 400 животных. Там есть корпус с ветеринарным и карантинным блоками и отдельные вольеры с навесами.