На Ставрополье с опережением начался отопительный сезон

ПЯТИГОРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон на Ставрополье стартовал раньше обычного из-за похолодания. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе губернатора.

"В связи с ранним похолоданием отопительный сезон стартовал в крае раньше обычного, уже начата подача тепла в социальные учреждения региона", - говорится в сообщении.

Аналогичное решение принято в ряде муниципалитетов в отношении многоквартирных домов - со среды в них начинают включать отопление по заявкам жителей. Губернатор потребовал внимательного отношения к каждому из таких обращений.

"Если люди обращаются с просьбой подать тепло, вы должны реагировать. Вместе с тем, предусмотрите и пути для обратного действия. В случае возвращения теплой погоды будьте готовы оперативно отключить отопление, чтобы ставропольцы не переплачивали за тепло - не платили "за открытую форточку", - сказал губернатор Владимир Владимиров, обращаясь к министру жилищно-коммунального хозяйства края Роману Марченко.

По информации синоптиков, температура в крае днем составляет 11-14 градусов выше ноля, а ночью опускается до 4-8 градусов.