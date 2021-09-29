Рауф Арашуков объявил голодовку в СИЗО из-за отказа в свидании с женой

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков объявил голодовку в СИЗО после того, как ему не предоставили свидание с женой. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Владимир Постанюк.

"С понедельника мой подзащитный отказывается от приема пищи. Причиной стало то, что ему уже давно обещали свидание с женой, однако вплоть до настоящего момента эту встречу ему так и не предоставили. Если его требование не будет выполнено, Арашуков объявит сухую голодовку, то есть перестанет пить воду", - отметил адвокат. По его словам, состояние здоровья Арашукова может вызывать опасение, так как "отказ от приема пищи в условиях СИЗО не проходит бесследно".

Ранее Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и определил, что дела Арашуковых рассмотрит Мосгорсуд, а не суд в Карачаево-Черкесии, а чем настаивала сторона защиты. По мнению прокуратуры, обширные связи Арашуковых в республике могут повлиять на объективность судебного процесса.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 (принуждение к даче показаний с применением насилия), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его отец Рауль Арашуков является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.