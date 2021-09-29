На Ставрополье введут штрафы за игнорирование QR-регистрации в общественных местах

СТАВРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Штрафы за игнорирование порядка регистрации по QR-коду в общественных местах введут на Ставрополье. Соответствующий документ уже подписан, сообщил в среду губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона.

"Сегодня буквально подписал распоряжение о необходимости введения штрафных санкций на неиспользование предусмотренных QR-кодов, мы эту практику в Ставропольском крае точно будем вводить, потому что это очень важно. <…> Нам нужна профилактика, мы хотим, чтобы люди, которые пользуются общественными местами, были безопасны для окружающих, чтобы не создавать очаги заражения", - сказал он.

Круглосуточный порядок регистрации по QR-коду начал действовать в организациях общественного питания Ставрополья в январе 2021 года. Позже к системе регистрации присоединились театры, музеи и другие учреждения. Владимиров отметил, что дисциплина позволяет сдерживать ситуацию с заражаемостью, в том числе, и в курортных территориях края.

"Большая наша задача - Кавказские Минеральные Воды, люди приезжают, отдыхают, очень много. Прямо сейчас у нас болеет только 12 человек из приехавших туристов. Мы видим, что даже при отсутствии жесткого требования на прививку, ПЦР, люди с удовольствием сдают здесь все необходимые анализы, ответственно себя ведут в санаториях. Санаториям сегодня ничего не угрожает", - пояснил глава региона.

На Ставрополье с начала пандемии зафиксировано 85 495 случаев коронавируса, выздоровели 66 965 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в больницах умерли 2 984 человека. Лечение в стационаре продолжают 2 697 пациентов, из них в тяжелом состоянии 408 человек.