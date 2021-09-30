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Первый глобальный форум креативных территорий пройдет в Нижегородской области

Участники обсудят развитие государственно-частного партнерства в сфере народных художественных промыслов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сентября. /ТАСС/. Глобальный форум креативных территорий впервые пройдет в Нижегородской области с 30 сентября по 3 октября, одной из его основных тем станет поддержка народных художественных промыслов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Очень приятно, что местом проведения первого Глобального форума креативных территорий была выбрана именно Нижегородская область. В этом году мы отмечаем 800-летие Нижнего Новгорода. У юбилея насыщенная инфраструктурная и событийная программы. 800-летие дало серьезный стимул развитию креативных индустрий в регионе, позволило привлечь внимание к творческому потенциалу области. С уверенностью можно сказать, что Нижний Новгород становится одним из важных туристических центров страны. Для нас важно рассказать профессиональному сообществу, что уже сделано, и обозначить перспективы развития", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, слова которого приводит пресс-служба.

Участники форума обсудят развитие государственно-частного партнерства в сфере народных художественных промыслов и на территориях сохранения и развития традиций и укладов бытования. На мероприятии презентуют наиболее успешные международные и российские практики развития креативных городов и креативных туристических кластеров в местах традиционного бытования народных художественных промыслов.

Деловая часть форума пройдет на Нижегородской ярмарке 30 сентября и 1 октября. Пленарное заседание посвятят теме философии развития креативных территорий. Согласно программе форума, на заседании запланировано выступление в том числе министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, а 2 октября состоится выездное мероприятие в городе Семенове, который называют столицей золотой хохломы.

На форуме представят стенд 800-летия Нижнего Новгорода, где гости ознакомятся с яркими моментами юбилея, а также смогут посетить выставку сувенирной продукции, выполненной с использованием декоративных элементов народных художественных промыслов региона. В частности, в экспозиции представят борнуковский камень, казаковскую филигрань, городецкую, полховско-майданскую, семеновскую и хохломскую росписи, продемонстрируют возможности художественной обработки металла. "В регионе насчитывается 27 мест бытования народных художественных промыслов. В рамках деловой программы форума мы обсудим вопросы комплексного развития мест традиционного бытования НХП, международный и российский опыт поддержки креативных территорий и центров креативных индустрий, формирование эффективных моделей развития отрасли", - рассказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, слова которого привели в пресс-службе правительства региона.

Организаторами форума выступают Минпромторг России и правительство Нижегородской области при поддержке Совета Федерации. Стратегическими партнерами являются фонд "Инносоциум" фонда "Росконгресс", администрация Нижнего Новгорода, региональный фонд развития народных художественных промыслов, АНО "Центр 800".

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РоссияНижегородская область
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