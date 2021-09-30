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Пандемия COVID-19

В крупнейшем регионе Канады рекомендовали 18-24-летним не использовать вакцину Moderna

Власти провинции Онтарио сообщили, что это связано с наблюдаемым ростом очень редкого сердечного заболевания перикардита или миокардита после вакцинации этим препаратом

ОТТАВА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти провинции Онтарио, являющейся самым густонаселенным регионом Канады (14,5 млн жителей), рекомендуют молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет не использовать вакцину от коронавируса американской компании Moderna из-за возможных последствий для здоровья.

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"Это связано с наблюдаемым ростом в Онтарио очень редкого сердечного заболевания перикардита или миокардита после вакцинации препаратом Moderna в отличие от препарата фирмы Pfizer у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет", - говорится в распространенном ими в среду заявлении. В нем указывается, что после прививки Moderna возможность сердечного заболевания оценивается как 1 к 5 тыс., а после прививки Pfizer - 1 к 28 тыс. В этой связи власти рекомендуют гражданам этой возрастной группы использовать последний препарат. Никаких запретов на использование вакцины Moderna нет.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения от коронавируса. В стране одобрены вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca. При этом вакцинация населения производится только первыми двумя препаратами.

Теги
КанадаПандемия COVID-19
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