Протестующие против антиковидных мер в Любляне проявляли насилие в адрес местных СМИ

ЛЮБЛЯНА, 30 сентября. /ТАСС/. Очередная акция протеста против действующих в стране ограничительных мер, в ходе которой было отмечено проявление насилия в адрес местных журналистов, прошла в среду в Любляне. Об этом сообщает Словенское агентство печати (СТА) со ссылкой на полицию столицы Словении.

Отмечается, что протестующие бросали в представителей прессы различные предметы, отталкивали журналистов и плевались в них. Сотрудник охраны, который следил за безопасностью представителей местных каналов, получил легкие травмы.

Премьер Словении Янез Янша осудил проявление насилия со стороны протестующих во время проведения массовой акции в Любляне. "Физические нападения, угрозы убийства в адрес врачей, журналистов и других лиц, которые всего лишь выполняют свою работу, а также препятствование дорожному движению и нарушение действующих в стране ограничительных мер против ковида не имеют ничего общего с конституционным правом граждан на проведение собраний", - говорится в сообщении политика в Twitter.

По данным СТА, в акции протеста, прошедшей в среду в центре Любляны приняли участие около 10 тыс. человек.