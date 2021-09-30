Более 40% россиян считают, что служба в армии должна быть добровольной

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 40% россиян считают, что армия должна быть полностью профессиональной, а служба в ней - добровольной. При этом 40% опрошенных хотели бы, чтобы их дети служили в армии, так как это долг и почетная обязанность. Такие результаты показал опрос, проведенный банком "Открытие" (текст есть в распоряжении ТАСС).

В целом россияне (51% респондентов) положительно относятся к армии, так как она защищает страну от внешних врагов. Чаще всего так отвечали жители Урала (56%), реже всего - Санкт-Петербурга и Ленинградской области (44%). У 32% опрошенных нет определенного отношения к армии или оно нейтральное, еще 17% респондентов заявили о негативном отношении.

По мнению 42% россиян, армия должна быть полностью профессиональной, а служба в ней - добровольной. Больше всего сторонников отмены призыва в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (52%), меньше всего - на Северном Кавказе (38%). 38% россиян высказались в пользу гибридной армии - частично контрактной, частично призывной. Еще 15% выступают за призывную армию с обязательной службой в ней всех военнообязанных.

При этом 28% россиян считают, что расходы на армию нужно оставлять на нынешнем уровне, еще 25% считают, что траты на армию надо сокращать и перераспределять в пользу образования и медицины. По мнению 20% расходы на оборону нужно увеличивать, потому что обороноспособность страны превыше всего. 27% затруднились ответить на этот вопрос, указали в "Открытии".

40% россиян хотели бы, чтобы их дети служили в армии, поскольку считают это долгом и почетной обязанностью. По мнению 38% военная кафедра в вузе является достойной альтернативой службе в армии. Еще 22% респондентов высказались против службы своих детей в армии, поскольку считают это слишком опасным. Чаще всего так отвечали жители Приволжского федерального округа (27%), реже всего - Дальневосточного (12%).

Опрос был проведен банком "Открытие" 24-28 сентября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.