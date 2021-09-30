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Сентябрь 2021 года в Петербурге стал самым холодным за последние 25 лет

Средняя температура воздуха сентября в городе составляет +10,2 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Сентябрь 2021 года в Санкт-Петербурге оказался самым холодным за последние четверть века. Об этом на своей странице в Facebook сообщил в четверг ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"На сегодня средняя температура воздуха сентября в Санкт-Петербурге составляет +10,2 градуса. Учитывая, что наступивший четверг существенно не изменит этот показатель, можно сказать, что сентябрь 2021 года в Северной столице стал самым холодным за последние 25 лет", - написал Леус.

По приведенным им данным, первый осенний месяц в Петербурге в этом году оказался существенно холоднее сентября 2000 года, когда было +10,6 градуса. Вместе с тем, по словам синоптика, он "уже не догонит сентябрь 1996 года, тогда температура составила +9,7 градуса".

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