Запускать блог в 2021 году — не поздно. Как это сделать с нуля: семь правил

С чего начать? Какие площадки самые популярные? Чему поучиться? Что такое алгоритмы сайтов, где про них узнавать? Вместе с экспертами, которые занимаются созданием и продвижением блогов, сделали пошаговую инструкцию

Наш герой работает в офисе или удаленно в компании, но задумывается о том, чтобы начать вести свой блог. В перспективе стать популярным и начать на нем зарабатывать. У него нет начального капитала, чтобы платить профессионалам за помощь, нет специальных навыков — вроде умения продвигаться и создавать видеоконтент. Первое время он может делать все только своими силами и с помощью друзей. Такие условия получили эксперты — Ярослав Андреев, основатель агентства WildJam (Эльф-торговец, основатель TikTok-дома Dream Team House, где живет блогер Даня Милохин), и Таня Иванова, основатель hello blogger, бывший программный директор фестиваля видеоблогеров "Видфест". Они пошагово рассказывают, как создать блог с нуля. Правило первое. Попробовать (и понять, что это трудно) "Когда ко мне приходит человек и говорит: "Хочу стать блогером", первое, что я спрашиваю: "Что ты уже снял?" — говорит Ярослав Андреев. — Если ничего — ты не хочешь быть блогером, потому что не пытаешься. Если говорит: "Снял на ту площадку, на ту, не получается", то есть был первый шаг, — разбираемся дальше. Второе, что я спрошу: "Кто из блогеров нравится? Какой контент хотел бы делать?" Если ему хочется ничего не делать, просто зарабатывать деньги, объясняю, что так не получится, блог — полноценная работа. Но если он уже делал первые шаги — сам понимает. Если не может определиться — смотрим, к какому формату он ближе с точки зрения интересов, данных, возраста. Сорокалетнему мужчине, наверное, делать липсинки в TikTok не подойдет, как и 18-летней девочке — образовательный контент". Правило второе. Идти в соцсети, где много молодых пользователей... "Самый быстрый рост там, где много молодой аудитории. Десять лет назад это был YouTube, сейчас TikTok. Есть нюансы: нужно учитывать, где ты актуальнее с точки зрения аудитории. Если ты показываешь бабушкам, как делать соленья, — тебе нужно в YouTube, он хорошо работает с форматом "как это сделать…". При этом я уверен, что бабушка, которая показывает, как закручивать соленья, может зайти и в TikTok. Если хочешь делать длинный формат — нужен YouTube. Но запуститься в YouTube человеку без продакшена сложнее. Там много профессионалов с качественным контентом, которые высоко подняли планку. В TikTok дешевле — можно зайти с роликами, снятыми на плохой телефон". …и те, где в авторах сильно заинтересованы

"Сейчас лучшее время, чтобы завести блог, несмотря на то что, кажется, блогеров огромное множество. Дело в том, что семь-десять лет назад блог-платформы были заинтересованы в зрителе больше, чем в контент-мейкере. Они не стремились помочь ему вырасти. Такие программы, где авторы контента получали какую-то поддержку и обучение, в то время были разве что на YouTubе. Сегодня площадки помогают авторам контента раскрутиться. В сентябре соцсеть "ВКонтакте" запустила школу видеоблогеров. Пользователи получат бесплатный доступ к серии обучающих курсов о подготовке, продвижении и монетизации видео в соцсети. Аналогичные программы есть у "Яндекс.Дзен" и TikTok. Они все говорят: "Пожалуйста, делайте контент для нас, а мы вас поддержим". Поэтому когда встает вопрос, какие площадки выбрать для блога, — выбирайте, во-первых, те, что популярны: это YouTube, Instagram и TikTok. Во-вторых, те, где в авторе заинтересованы и поддерживают его", — говорит Таня Иванова. Правило третье. Вести блог на нескольких площадках "Делать блог только на одной площадке — неправильно. Одна соцсеть должна быть основной, но нужно выбрать несколько. Пусть одна будет с сильной поддержкой авторов, постарайтесь уделять ей больше внимания, попасть в их акселератор или школу, — говорит Таня Иванова. — Плюс несколько площадок, где вы будете экспериментировать своими силами". Правило четвертое. Искать формат из интересов... "Десять лет назад уже говорили, что тревел-блогеров слишком много. Но кто сможет назвать пять блогов про путешествия? Максимум называют один-два. Перенасыщения нет нигде. Можно делать все — интервью, автообзоры. Да, одни тематики заходят чуть лучше, чем другие, но разница из серии "что быстрее — Porsche или BMW?". Porsche чуть быстрее, но со скоростью BMW нет проблем. Снимать нужно про то, что интересно, не надо думать, что где-то перенасыщение", — советует Ярослав Андреев. ...но смотреть на тренды При этом есть восходящие тренды — форматы, которых пока мало в целом или на новых популярных площадках. Ожидается, по словам Ярослава Андреева, что в следующем году будут популярны: новости. "Этот формат популярен в YouTube. Он перейдет в Instagram и TikTok. Людям нужны и общие, и отраслевые новости. Новости моды, Москвы. Если умеете — стоит их делать";

лайфстайл-влоги в TikTok. "Формат умер в YouTube, но людям по-прежнему хочется питаться жизнью других людей";

Википедия, "Знаете ли вы?". Блоги, где интересно и простым языком рассказывают про разные вещи;

образовательный контент от первого лица. "Сейчас много экспертов и учителей, которые делают контент о своей работе. Кинологи в Instagram и TikTok с наглядными уроками и советами, как заниматься с собаками. Подойдет все что угодно — от рукоделия до моделирования";

развлекательный контент вроде танцев и липсинков останется популярным;

вайны — юмористические ролики. "Они немного растеряли популярность, но вернутся со следующего года. В соцсетях юмора мало всегда, но делать такой контент трудно. Первое: в России люди обидчивы, нельзя шутить на многие темы, диапазон юмора сужается. Второе: юмор — сложная вещь, не все умеют придумывать смешные шутки";

обзоры. "На все что угодно — от машин до авторучек и кроссовок". Правило пятое. Не думать много про алгоритмы

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