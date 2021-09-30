Югра планирует реализовать 21 проект комплексного развития территорий на 55 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют до 2026 года реализовать 21 проект комплексного развития территорий. Об этом сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Ханты-Мансийск, Мегион, Нижневартовск планируют за 2022-2025 годы реализовать 21 проект в соответствии с договорами о комплексном развитии территорий общей стоимостью более 55 млрд рублей. <…> В настоящее время муниципальными образованиями формируются земельные участки для реализации проектов", - говорится в сообщении.

По данным департамента, глава региона Наталья Комарова провела заседание совета по вопросам развития инвестиционной деятельности, на котором обсуждался вопрос развития территорий. Как сообщил в ходе мероприятия директор департамента экономического развития - заместитель главы региона Роман Генкель, в рамках использования данного механизма возможно строительство до 1 млн кв. метров жилья, которое будет обеспечено объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Губернатор Югры отметила, что в регионе уже приняты нормативные правовые акты, необходимые для использования механизма комплексного развития территорий. "Утверждены правила проведения торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории, порядок признания многоквартирных домов, не признанных аварийными, находящимися в ограниченно работоспособном состоянии, для их включения в границы комплексного развития территории жилой застройки", - уточнила глава региона.

Участвовавшие в заседании представители компаний, в частности, ООО "Брусника" и ООО "Столица", подтвердили готовность участвовать в таких проектах в крупнейшем городе региона Сургуте.