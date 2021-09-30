Christie's выставил на торги в Лондоне коллекцию изделий Фаберже за $3-4,3 млн

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Частная коллекция произведений фирмы Фаберже, насчитывающая 86 лотов, уйдет с молотка в Лондоне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в аукционном доме Christie's, который организует намеченные на 29 ноября торги.

Оценочная стоимость всей коллекции, собранной британским бизнесменом Гарри Вульфом, составляет £2,2-3,2 млн ($3-4,3 млн). Коллекционерам будут предложены совершенно разные предметы - от камнерезных фигурок животных и рамок для фотографий до керамических изделий, серебра и ювелирных украшений.

О Гарри Вульфе и его коллекции

Как рассказали ТАСС в аукционном доме, свою коллекцию бизнесмен Гарри Вульф, владелец лондонской фармацевтической сети Underwoods, начал собирать на заре 1970-х годов. Знакомясь с торговцами антиквариата и дилерами современного искусства в Лондоне, он остановил свой выбор на Фаберже. Во многом это было связано с тем, что его дедушка и бабушка по отцовской линии были родом из России, но также его впечатлило мастерство этой ювелирной фирмы.

Увлекшись коллекционированием, изучая всевозможные книги о Фаберже, консультируясь с экспертами, он собирал свою коллекцию без малого 50 лет. Гарри Вульф умер в ноябре 2019 года в возрасте 85 лет, а всего за пять дней до этого он еще покупал новые произведения. "Вульф никогда не следил за тенденциями. Все на рынке Фаберже - как дилеры, так и специалисты аукционных домов - знали, что лучше не предлагать ему конкретные работы. Он предпочитал полагаться почти исключительно на свою интуицию, вкус и зоркий глаз. Конечным результатом стала одна из самых знаковых коллекций Фаберже в частных руках", - сообщили в Christie's.

В итоге самые известные выставки Фаберже, проходившие в музеях Лондона, Парижа, Гамбурга, Нью-Йорка, Санкт-Петербурга, Цюриха, не обходились без изделий из коллекции Вульфа. На торги она выставлена семьей коллекционера.

Лоты, выставленные на аукцион

Среди лотов выделяются камнерезные фигурки животных, к которым бизнесмен проявлял особый интерес. На аукционе будут представлены более 20 животных - от небольшой халцедоновой мыши с эстимейтом £25-35 тыс. ($34-47 тыс.) до крупной и редкой модели глухаря или голубя из халцедона, украшенной драгоценными камнями, с оценкой £50-70 тыс. каждая ($67-94 тыс.). Как отмечают в Christie's, "тщательно собранную коллекцию фигурок животных Гарри Вульфа по качеству и разнообразию можно сравнить с Британской королевской коллекцией, известной своей знаменитой группой зверей из поместья Сандрингем, заказанной королем Эдуардом VII в 1907 году".

Из функциональных предметов коллекции выделяются рамки для фотографий в форме воздушного змея и в виде мольберта с оценочной стоимостью £80-120 тыс. каждая ($108-161 тыс.).

Большая группа предметов из коллекции Вульфа имеет самобытный русский стиль. Среди примечательных лотов в этом разделе можно назвать керамический ковш, украшенный серебром и драгоценными камнями, с оценочной стоимостью £70-90 тыс. ($95-120 тыс.) и украшенный серебром керамический сосуд (£20-30 тыс. или $27-40 тыс.).

Наконец, небольшое количество предметов из коллекции Гарри Вульфа вдохновлены японским искусством. Некоторые из них - почти точные копии резных фигурок нэцкэ. Так, фигурка лягушки из бовенита оценена в £15-25 тыс. ($20-35 тыс.), а модель сверчка из нефрита - в £10-15 тыс. ($14-20 тыс.).

В аукционном доме особо обращают внимание на исключительный провенанс многих предметов. Например, бонбоньерка из мохового агата, украшенная золотом и драгоценными камнями, мастера Михаила Перхина была совместно приобретена императором Николаем II и его супругой Александрой Федоровной в санкт-петербургском филиале Фаберже 11 августа 1898 года за 145 рублей. Сейчас она оценивается в £20-30 тыс.

Топ-лот же торгов - этюд земляники в стакане из горного хрусталя с украшениями из золота, эмали, нефрита, жемчуга и бриллиантов. Оценка этого произведения высотой в 10,2 см, составляет £200-300 тыс. ($270-400 тыс.).

Мнение экспертов

"Безупречный вкус, проницательное видение и стремление к совершенству Гарри Вульфа привели его к созданию одной из самых знаковых частных коллекций, которая служила абсолютным ориентиром для всех ценителей и любителей Фаберже в мире. Для Christie's большая честь предложить более 80 шедевров из коллекции Вульфа, и мы очень рады, что нам доверили эту продажу", - прокомментировал предстоящие торги глава департамента русского искусства аукционного дома Алексей Тизенгаузен.

"Christie’s рад предложить шедевры Фаберже из коллекции Гарри Вульфа именно сейчас, когда наши покупатели больше, чем когда-либо, ценят качество, изысканность и провенанс, - добавила соруководитель аукциона Марго Оганесян. - Этот аукцион представляет редкую возможность коллекционерам и музеям приобрести одни из лучших произведений Фаберже".