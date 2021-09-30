Оренбургский губернатор попросил президента РФ помочь в восстановлении реки Урал

ТАСС, 30 сентября. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в четверг попросил президента РФ Владимира Путина оказать помощь в восстановлении и сохранении реки Урал.

"Просим вас поддержать инициативу по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал и дать поручение правительству выделить необходимый объем бюджетных ассигнований", - обратился Паслер к президенту на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

По его словам, разработана программа по сохранению бассейна реки. Всего на ее мероприятия в трех регионах - Оренбургской, Челябинской областях и Республики Башкортостан - необходимо около 24 млрд рублей, уточнил Паслер в разговоре с ТАСС. В частности, Оренбуржью необходимо 8 млрд на восстановление реки.

"Если мы хотим ее [проблему обмеления реки] решить не через 10-20 лет, а быстрее, то без поддержки сложно будет самим решить этот вопрос", - сказал Паслер.

Как уточнил губернатор, необходимо расчистить русло Урала, а также создать новое гидротехническое сооружение на реках бассейна. "Реализация этих проектов позволит снизить сброс неочищенных стоков не менее чем на 30%", - доложил губернатор президенту.