Самарская область получит кредит на 10,4 млрд рублей для строительства метро

САМАРА, 30 сентября. /ТАСС/. Самарская область получит первый инфраструктурный кредит на сумму около 10,4 млрд рублей для завершения строительства первой линии метро в Самаре. Решение было принято на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение инфраструктурных бюджетных кредитов для девяти субъектов страны, в числе которых и Самарская область. Будет выделено порядка 10,4 млрд рублей на завершение строительства первой линии метро в столице региона", - говорится в сообщении.

За счет этих средств будет построена станция "Театральная", которая позволит обеспечить проезд 3,5 млн пассажиров в год из промышленных районов Самары. Кроме того, новая станция снимет существующие технологические ограничения и обеспечит сокращение интервала движения поездов с нынешних 15 до 5 минут.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, строительство предполагается завершить в 2024 году.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что необходимо завершить строительство ранее запланированных станций метрополитена в Самаре. Самарский метрополитен состоит из одной линии протяженностью 11,6 км с десятью станциями и одним депо. Ранее самарские власти сообщали, что планируют взять инфраструктурный кредит на три станции - "Алабинскую", "Самарскую" и "Театральную".