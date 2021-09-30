Четыре вуза Северного Кавказа вошли в программу "Приоритет-2023"

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Четыре университета из регионов Северо-Кавказского федерального округа вошли в число 106 российских вузов, отобранных для участия в программе "Приоритет 2030", сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев на заседании Совета ректоров вузов Юга России, которое проходит в четверг в Севастополе.

"Из более 200 первоначально заявившихся отобраны 106 университетов, они представляют 49 городов. Что касается Северо-Кавказского округа - четыре вуза прошло (в программу- прим ТАСС)", - сказал Афанасьев.

Он обратил внимание, что заявки на участие в программе подали, в том числе, те вузы, которые ранее не участвовали в крупных всероссийских программах. "Очень радостно, что участвовали те, кто, может быть, впервые в своей истории заявился. Сам этот шаг был отлаженным и очень интеллектуальным, потому что надо было представить свои текущие достижения и потенциал, но и заявиться на амбициозные цели", - добавил замминистра.

По информации с официального сайта программы "Приоритет-2030" в число ее участников вошли Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова, Северо-Кавказский Федеральный университет, Ставропольский государственный аграрный университет, а также Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова.

Вузы, вошедшие в программу "Приоритет-2030", получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей.

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет 2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы. Вузы-участники ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.