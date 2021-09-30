Эксперт рассказал о необходимости поддерживать инфраструктурные проекты Северного Кавказа

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 сентября. /ТАСС/. Необходимо поддерживать в первую очередь реализацию инфраструктурных проектов на Северном Кавказе, чтобы туристы вновь возвращались на курорты. Об этом в четверг в ходе проходящей в Минеральных Водах конференции, посвященной развитию железнодорожного туризма, сообщил директор департамента маркетинга "Курорты Северного Кавказа" (КСК), генеральный директор Фонда "Посети Кавказ" Алексей Хлопов.

"Отсутствие возвратных туристов связано прежде всего с отсутствием должной инфраструктуры. Мы сейчас должны концентрироваться не на маркетинге, не на событиях и рекламе, а на поддержке инфраструктурных проектов", - сказал Хлопов.

Он отметил, что в 2020 году на курортах Северного Кавказа наблюдался рекордный турпоток. "К нам в прошлом году хлынул поток туристов, а теперь попробуем значение, которое мы достигли в прошлом году, удержать. То, что я вижу на практике в разных точках Кавказа, в том числе на наших курортах: турист не возвращается. Регион был абсолютно не готов, и до сих пор не готов - как регион я имею ввиду все республики, за исключением, может быть, Кавминвод - к такому наплыву туристов", - пояснил директор департамента маркетинга КСК.

По словам Хлопова, основные проблемы связаны с нехваткой коллективных средств размещения, мест питания разных по формату, а также низким уровнем сервиса.

О конференции

Железнодорожная конференция "PRO//Движение.Туризм" проходит в Минеральных Водах на базе МВЦ "МинводыЭКСПО". Подобное деловое событие в области развития логистики туризма и создания новых железнодорожных туристических продуктов проводится впервые. Участие в конференции принимают представители железнодорожной отрасли, власти и бизнеса.

Конференция станет площадкой для совместной выработки интересных решений и поиска новых возможностей в сфере развития внутреннего туризма. В ходе мероприятия участники обсудят вопросы повышения транспортной доступности южных регионов страны с точки зрения организации новых и развития существующих туристических маршрутов.