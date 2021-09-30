РФ пообещала в ОБСЕ после удаления каналов RT c YouTube не оставлять без ответа такие меры

ВЕНА, 30 сентября. /ТАСС/. Откровенно враждебные действия против российских СМИ, в том числе RT, не останутся без адекватного ответа России. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, говоря на тему удаления немецких каналов RT на YouTube.

Российская сторона в связи с произошедшим вновь призвала к объединению усилий и выработке универсального механизма по контролю за социальными платформами. "Добавим еще, что откровенно враждебные действия в отношении российских СМИ, выполняющих свои профессиональные обязанности в цифровом и традиционном сегментах информационного пространства, без адекватного ответа с российской стороны не останутся. Видимо, одними увещеваниями ситуацию не изменить", - отметил Буякевич.

Дипломат также назвал неприемлемыми попытки YouTube увязать вопиющие действия в отношении телеканалов RT с некими абстрактными нарушениями внутренних правил сообщества в качестве обоснования проявления грубой цензуры и подавления свободы выражения мнений. "Очевиден четкий политический подтекст действий YouTube. Они идут в русле реализации внешнеполитических установок Вашингтона на вытеснение из глобального эфира тех источников информации, которые представляют альтернативный взгляд и составляют серьезную конкуренцию западному медийному мейнстриму", - считает Буякевич.

"Кроме того, не вызывает никаких сомнений, что на подобные неправомочные действия в отношении медиапроекта, занимающего четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории "Новости и политика", YouTube пошел при фактической поддержке германских властей. Налицо еще одно звено в длинной цепочке примеров по ущемлению прав журналистов телеканала Russia Today в ряде государств - участников ОБСЕ", - подчеркнул зампостпреда РФ.

Как добавил дипломат, в результате масштабной политически мотивированной зачистки со стороны YouTube около 700 тыс. подписчиков двух интернет-каналов лишились выбранного ими источника. Тем самым было цинично попрано их фундаментальное право на свободу информации, закрепленное в Международном пакте о гражданских и политических правах и целом ряде обязательств ОБСЕ, резюмировал Буякевич.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT (RT DE и DFP) без возможности восстановления. В МИД РФ заявляли, что это произошло "при очевидном потворстве, если не по настоянию" германской стороны.