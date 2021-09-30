В Вологодской области упростят условия присвоения звания "ветеран труда"

ВОЛОГДА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Вологодской области упростят условия присвоения звания "ветеран труда", что даст возможность получить его и ряд соответствующих региональных льгот более 10 тыс. человек в регионе. Соответствующую инициативу уполномоченного по защите прав ветеранов и пенсионеров Ольги Даниловой поддержал губернатор Олег Кувшинников, сообщила пресс-служба главы региона.

"Эта инициатива станет хорошей поддержкой для тысяч вологжан и настоящим подарком ко Дню пожилого человека. Звание "Ветеран труда Вологодской области" дает право на такие меры социальной поддержки, как ежемесячные выплаты в размере 1 500 рублей, частичную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Многолетний труд вологжан на предприятиях, в учреждениях и организациях области будет по достоинству оценен", - привела пресс-служба слова губернатора.

В частности, объяснила Данилова, нужно снять все ограничения для присвоения вологжанам ветеранского звания при наличии 40 лет трудового стажа для женщин и 45 лет для мужчин. При этом сохранить действующие в регионе условия присвоения этого звания: не менее 35 лет стажа для женщин и 40 лет для мужчин при наличии поощрений за добросовестный труд. Помимо такого стажа получателям звания нужно было иметь награды регионального и федерального уровня.

"В основном, обращаются вологжане, имеющие большой стаж работы, в том числе на территории Вологодской области, но не имеющие наград главы города или района, губернатора, федеральных наград. Как правило, это санитарочки, нянечки и представители других профессий со средним профессиональным образованием или без него. Они много лет трудились на благо региона и достойны присвоения этого звания", - сказала омбудсмен.

Дополнительные расходы областного бюджета в связи с отменой ограничений составят более 360 млн рублей ежегодно.

Кроме того, уполномоченный и губернатор обсудили создание в регионе единой гериатрической службы, где люди пожилого возраста могли бы пройти комплексную диспансеризацию в краткие сроки. Данилова представила также основные итоги работы своей приемной, которая открылась в Вологде 1 октября прошлого года. Помощь и поддержку по различным вопросам получили свыше 1 200 пожилых вологжан.