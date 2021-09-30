Эксперты рассчитывают на принципы экологичности в обновлении набережной Сириус

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Эксперты считают, что реконструкция набережной федеральной территории Сириус, которая будет проводиться по проекту победителя международного конкурса, должна вестись с применением принципов экологичности. А сам проект должен быть инновационным как в техническом, так и в архитектурном плане, сообщили в пресс-службе группы ВЭБ.РФ, которая является одним из организаторов конкурса.

Ранее сообщалось, что Научно-технологический университет "Сириус" и ВЭБ.РФ проведут конкурс на концепцию развития набережной первой в России федеральной территории Сириус, его проведут среди российских и зарубежных архитекторов, победитель конкурса получит 26 млн рублей призового фонда.

"Член жюри - немецкий архитектор и основатель бюро Topotek 1 Мартин Рейн-Кано уверен, что важно создать пространство не только с уникальным дизайном, но и с применением современных принципов экологичности: от применения альтернативных источников энергии и создания инфраструктуры для "зеленых" видов транспорта до использования экологичных строительных материалов и современных устойчивых технологий", - приводит мнение эксперта пресс-служба.

Как отметил член жюри конкурса, архитектор и соруководитель студии Fuksas Дориана Мандрелли Фуксас, дизайн набережной должен быть инновационным - как в техническом, так и в архитектурном плане, - чтобы у местных жителей появились современные, динамичные и яркие общественные пространства.

Конкурсантами выступают известные архитектурные бюро из России, Франции, Италии, США и т. д.

В настоящее время финалисты конкурса получили данные о территории проектирования. По словам члена жюри конкурса - главы Bordeaux M tropole Mission 2050 Мишель Ларю-Шарлю, выбор финалистов конкурса отражает открытость и профессионализм, как и задумывалось организаторами, поскольку среди участников отбора есть обладатели большого количества наград и в их потенциале не приходится сомневаться.

Партнером по организации конкурса выступили "ПроГород" (входит в Группу ВЭБ.РФ), оператором - "КБ Стрелка". Победителей конкурса определят в первом квартале 2022 года.