В Ленинградской области по концессии планируется построить три спортивных объекта

ТАСС, 30 сентября. Проекты многофункционального спортивного центра в Мурино, бассейнов в Гатчине и Сертолово будут реализованы в Ленинградской области с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

"Это крупный многофункциональный спортивный центр в Мурино. Там и бассейн, и лед, спортзалы и фитнес. Стоимость почти 1,7 млрд рублей. По нему мы в этом году завершим все процедуры. В следующем году приступим к строительству", - сказал он в ходе VIII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП" в Москве.

Согласно материалам презентации, многофункциональный спортивный комплекс площадью 15 тыс. кв. м будет построен на территории 28 тыс. кв. м. Комплекс будет включать в себя две ледовые арены, бассейн для взрослых, семь спортивных залов, площадку для воркаута, универсальную площадку для занятий волейболом, футболом и баскетболом, медицинский кабинет и кафе.

Вторым объектом станет плавательный бассейн с местами для зрителей в Гатчине. По словам Ялова, данный объект появится в городе уже в этом году. Стоимость создания бассейна площадью 8,7 тыс. кв. м оценивается в 689 млн рублей. Помимо самого бассейна в проект также войдут спа-зона, кафе, четыре спортивных зала и медицинский кабинет, отмечается в материалах презентации.

Еще одним спортивным объектом, который будет построен с использованием механизма ГЧП, станет плавательный бассейн с тремя чашами для плавания в Сертолово. Согласно презентационным материалам, строительство бассейна площадью 5,8 тыс. кв. м, оценивается в 696 млн рублей. В проект также войдет строительство двух спортивных залов для физкультурно-оздоровительных занятий, спа-зона, кафе и медицинский кабинет.

Организаторами конгресса "Российская неделя ГЧП" выступают Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнер - "Сбер". Программа мероприятия построена вокруг актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру, значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере. Кроме того, на "Российской неделе ГЧП" состоится вручение национальной премии в сфере инфраструктуры "Росинфра".