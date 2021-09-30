В ВОЗ заявили, что лишь 15 стран Африки вакцинировали от коронавируса более 10% населения

ПРЕТОРИЯ, 30 сентября. /ТАСС/. Только 15 стран Африки из 54 смогли выполнить поставленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цель - вакцинировать от коронавируса к концу текущего месяца более 10% населения. Об этом объявил в четверг координатор программы иммунизации африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Михиго на брифинге, который транслировался на его официальном портале.

"На Сейшельских островах и Маврикии полностью вакцинированы от коронавируса более 60% населения, - отметил он. - В Марокко - 44%, в Тунисе, Кабо-Верде и на Коморских островах - более 20%. В группу, преодолевшую уровень в 10% вакцинированных, вошли также ЮАР, Ботсвана и Зимбабве. Большинство стран Африки, которые добились цели ВОЗ по вакцинации, обладает небольшим населением, при этом 40% из них - малые островные государства".

Михиго указал, что 70% африканских государств не достигли к концу сентября уровня по вакцинации населения в 10%. "При этом в половине из 52 стран Африки, где сейчас проводится вакцинация от COVID-19, прививки получили менее 2% населения", - подчеркнул он.

Представитель ВОЗ заявил, что хотя в программе вакцинации в Африке есть признаки прогресса, однако еще предстоит проделать значительный путь с тем, чтобы добиться поставленных целей по ее темпам. "Всего Африка получила с начала пандемии коронавируса 200 млн доз вакцины от коронавируса, из которых к текущему дню использован 71%, - сообщил Михиго. - На континенте полный курс прививок прошли 60 млн человек или немногим более 4% населения Африки".