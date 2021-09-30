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Обновлено 

Московский полумарафон перенесли на 2022 год

Точную дату забега объявят позже

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский полумарафон, запланированный на 24 октября, перенесли на май 2022 года. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram московского бегового сообщества.

"Межведомственная комиссия приняла решение отменить ранее выданное согласование на проведение Ночного забега и Московского полумарафона в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в столице. Ночной забег переносится на 9 июля 2022 года. Московский полумарафон - на май. Точную дату Московского полумарафона мы объявим позже, после получения необходимых согласований", - говорится в сообщении.

Регистрации на забеги будут автоматически перенесены на 2022 год.

"При желании участники смогут вернуть регистрационный взнос. Подробную инструкцию о том, как это сделать, мы направили на электронную почту всем зарегистрированным участникам. Просим вас отнестись с пониманием к длительным срокам обработки сообщений", - говорится в сообщении.

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