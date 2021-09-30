Обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет ввели в Ивановской области

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Ивановской области ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и для имеющих тяжелые хронические заболевания. Об этом сообщается в постановлении губернатора Станислава Воскресенского, размещенного в четверг на сайте правительства Ивановской области.

"Обязать жителей Ивановской области в возрасте 65 лет и старше соблюдать свою изоляцию на дому до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации <...> Обязать жителей Ивановской области, состоящих на диспансерном учете в связи с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, соблюдать свою изоляцию на дому до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации", - говорится в постановлении.

Как уточняется в постановлении, выходить можно для получения медицинской помощи, для вакцинации от ковида, для покупок в ближайших торговых точках и аптеках, для выгула животных и выноса мусора. Но ограничения не затрагивают тех, кто прошел вакцинацию от ковида или имеет антитела к коронавирусу. По данным постановления, в коллективах с иммунитетом менее 75% на удаленную работу должны перейти все сотрудники, кроме прошедших вакцинацию или имеющих антитела к ковиду, а при невозможности такого перевода работодатель должен еженедельно проводить тестирование сотрудников или отправить их в оплачиваемый отпуск.

Также, как указано в постановлении губернатора Ивановской области, все мероприятия в регионе могут проводиться только при тестировании всех участников за счет организатора.

В Ивановской области с начала пандемии зарегистрированы 48 937 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 158 за последние за сутки. Из числа заразившихся 44 924 человека выздоровели, 1 604 пациента умерли. В регионе введен масочный режим, который необходимо соблюдать во всех местах массового собрания людей, в том числе в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах.