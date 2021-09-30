Сенатор США заявил, что Facebook скрывала информацию о "токсичном воздействии" Instagram

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Американская компания Facebook скрывала собственные исследования о зависимости и "токсичном воздействии" принадлежащей ей соцсети Instagram. С таким утверждением выступил в четверг сенатор США Ричард Блюментал (демократ от штата Коннектикут) на слушаниях, посвященных данной проблеме.

Речь идет о неопубликованном исследовании Facebook, итоги которого обнародовала ранее газета The Wall Street Journal (WSJ). Так, Instagram может способствовать развитию психических расстройств у девочек-подростков, в том числе способствовать развитию анорексии и появлению суицидальных мыслей. Просмотр Instagram вызывает у некоторых пользователей, около 40% из которых составляют молодые люди до 22 лет, чувство неполноценности из-за того, что они недостаточно привлекательны или богаты.

"Компания скрывала собственные исследования зависимости и токсичного воздействия своей продукции, - отметил Блюментал, который является председателем подкомитета по защите прав потребителей комитета по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США. - Она пыталась обмануть общественность и нас в конгрессе относительно того, что ей известно, и использовала детскую уязвимость в качестве оружия против самих детей. Она выбрала [свой финансовый] рост вместо психического здоровья и благополучия детей, жадность вместо того, чтобы предотвратить страдания детей".

Мнение Facebook

На слушаниях выступила отвечающая за вопросы безопасности в Facebook Антигона Дэвиc. По ее словам, опубликованные газетой результаты исследования ее компании не являются "сенсацией". "Хотел бы с вами не согласиться, - подчеркнул Блюментал. - Это исследование - настоящая сенсация. Это мощное, приковывающее к себе внимание доказательство того, что Facebook знает о вредном воздействии своего сайта на детей, и что она скрыла эти факты и выводы".

Дэвис пояснила, что исследование имеет определенные ограничения и не может доказать причинно-следственную связь, но пообещала опубликовать больше результатов, отметив, что Facebook ищет способы предоставить законодателям доступ к данным компании. Она уточнила, что компания внесла "многочисленные изменения" в Instagram на основе некоторых из своих исследований.

Законодатели считают, что Facebook должна принять меры из-за дефицита доверия после неоднократных скандалов, связанных с безопасностью, нарушениями конфиденциальности данных и дезинформацией. "Вы потеряли доверие, мы не доверяем вам в том, что касается оказания влияния на наших детей", - заявила старший сенатор-республиканец подкомитета Марша Блэкберн (штат Теннесси).

Согласно опубликованным WSJ данным, подростки часто связывали рост тревоги и депрессии с Instagram. 13% пользователей в Великобритании и 6% - в США сообщили, что под влиянием просмотра Instagram у них появлялись суицидальные мысли. Особенно часто об этом говорили девочки-подростки и молодые женщины.

Как отмечает газета, хотя в Facebook знают об этих проблемах, компания практически не принимала мер для их устранения и в публичных заявлениях старается принижать их значение.