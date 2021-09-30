В Петербурге дополнительно развернут почти 1 тыс. коек для пациентов с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Госпиталь для ветеранов войн в Санкт-Петербурге с 1 октября открывает для пациентов с коронавирусом почти 1 тыс. коек, сообщается в четверг в Telegram-канале городского комитета по здравоохранению.

"Завтра начинает прием больных с коронавирусной инфекцией корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Перепрофилированы 989 коек. Стационар-трансформер госпиталя продолжит работу с больными COVID-19 в плановом режиме", - говорится в сообщении.

Сейчас в городе развернуты 5 873 койки для пациентов с коронавирусом, на лечении в стационарах находятся 5 108 человек.

Число новых случаев заражения, а также госпитализаций в Петербурге в последнее время растет. Согласно справкам показателей эпидемической ситуации, в середине августа число госпитализаций в городе составляло в среднем 150-250. Впервые число госпитализаций превысило 300 11 сентября и затем сохранялось на уровне примерно 300-350 человек в сутки. 29 сентября был зафиксирован максимальный показатель за месяц - в больницы направили 365 пациентов. За последние сутки - 484 человека.

За последние сутки в городе выявили 2 077 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших в городе превысило 2 000 во второй раз за пять дней - 26 сентября штаб сообщил о 2 055 новых случаев. Всего, по последним данным, в Петербурге выявили 620 717 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 582 086 человек, умерли 21 854.