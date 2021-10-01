Ректор Финансового университета уйдет со своей должности

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров уйдет с должности 15 ноября 2021 года, сообщили на сайте вуза.

"Я официально обратился к учредителю университета, коим является правительство Российской Федерации, с просьбой назначить нового ректора по истечении моего контракта 15 ноября 2021 года. Я был ректором университета три срока, 15 лет, я благодарен учредителю и коллективу вуза за доверие и поддержку. Я был счастлив в этой должности, потому что были результаты, но пора заняться другими делами и позволить новому руководителю и его команде искать новые пути развития университета", - приводятся слова Эскиндарова на сайте.

О своем уходе Эскиндаров объявил 29 сентября в ходе часа ректора для студентов и сотрудников вуза, в рамках которого он отвечал на вопросы. По его словам, решение обратиться к председателю правительства с просьбой об отставке он принял 19 августа. По словам ректора, на одном из последних брифингов по приемной кампании он встретил "замечательных молодых людей, представлявших ведущие вузы". "Это был толчок, но не самый главный. Самое главное - это дума об университете, его будущем, перспективе развития", - отметил Эскиндаров.

Эскиндаров занимает должность ректора Финансового университета при правительстве РФ с 2006 года.