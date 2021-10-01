Прокуратура добилась выплаты 17 млн работникам общественного транспорта в Кемерове

КЕМЕРОВО, 1 октября. /ТАСС/. Прокуратура Кузбасса добилась погашения задолженности по заработной плате в размере более 17 млн рублей перед работниками Кемеровской транспортной компании (КТК), которая обслуживает больше трети городских маршрутов в областном центре, сообщила в пятницу пресс-служба регионального ведомства.

Ранее водители заявили, что намерены приостановить работу на городских маршрутах, если не будут погашены долги по заработной плате за август. Прокуратура организовала проверку и возбудила в отношении руководителя транспортного предприятия административное дело за нарушение трудового законодательства.

"Прокуратурой выявлена задолженность по заработной плате перед 735 работниками за август 2021 года в размере 17,8 млн рублей. В настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, помимо этого, всем работникам выплачена компенсация за задержку заработной платы", - говорится в сообщении.

По данным муниципальных властей, зарплаты работникам КТК не были своевременно выплачены из-за блокировки банковских счетов налоговой службой, так как предприятие не оплатило налоги и страховые взносы в размере 39,8 млн рублей. Для урегулирования ситуации из городского бюджета транспортной компании было выделено 40 млн рублей на погашение долгов.

Как сообщается на официальном сайте КТК, компания выполняет 40% всех автобусных пассажирских перевозок в Кемерове, в ее автопарке более 200 автобусов, они обслуживают 60 маршрутов. В штате работают порядка 500 водителей и кондукторов. Предприятие не находится в предбанкротном или банкротном состоянии.