Ректором Кузбасского государственного технического университета назначили Алексея Яковлева

КЕМЕРОВО, 1 октября. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков утвердил на должность ректора одного из крупнейших вузов Кемеровской области - Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) - Алексея Яковлева, который до работы в кузбасском университете занимал должность проректора Томского политехнического университета. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба КузГТУ.

"Алексей Николаевич Яковлев утвержден в должности ректора Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева сроком на пять лет с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.

Яковлев с октября 2020 года временно исполнял обязанности ректора КузГТУ. Им была подготовлена программа развития главного технического вуза регион до 2030 года, реализация которой поможет университету стать одним из драйверов развития ключевой для региона отрасли экономики - горнодобывающей промышленности.

"Среди ключевых задач - широкое взаимодействие с индустрией для подготовки специалистов, работа в рамках консорциумов с индустрией и академическими институтами, разработка прорывных технологий, в которых особо остро нуждается угольная промышленность, активная работа со школами и учреждениями СПО", - говорит о планах Яковлев, его слова приводит пресс-служба.

Яковлев - кандидат физико-математических наук, доцент, автор более 100 научных публикаций. За время научной деятельности им получено два патента и восемь свидетельств на программные продукты. После окончания Томского политехнического университета прошел профессиональный путь от его младшего научного сотрудника до проректора по работе с индустриальными партнерами и предпринимательству ТПУ, также до 2020 года исполнял обязанности директора Инженерной школы новых производственных технологий.