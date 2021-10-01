В Дербенте ожидают увеличения турпотока по итогам года на 50%

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Дербента по итогам года ожидают роста туристического потока до 160-170 тыс. человек, что на 45-55% по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС рассказала руководитель Центра развития туризма администрации Дербента Гюлага Бабаева.

"В этом году наблюдается значительный рост туристического потока. Дербент со своей самобытной культурой, традициями, обычаями, географическим расположением, историческими объектами вызывает интерес у гостей города. <...> Несмотря на введение ограничительных мер в связи с пандемией, спад потока туристов не наблюдается. Такими темпами к концу года цифра может увеличиться до 160-170 тыс. человек, что на 50 тыс. больше, чем в 2019 году и на 70 тыс. больше по сравнению с прошлым годом", - рассказала собеседница агентства.

Так, по ее словам, только Цитадель "Нарын-кала" в туристический сезон приняла 130 тыс. туристов. В городе также увеличилась заполняемость коллективных средств размещения на 99%.

"Дербент преображается, развивается инфраструктура, благоустраиваются улицы, парки, скверы, создаются интересные развлекательные и образовательные площадки. Планируется строительство канатной дороги, 12 км набережной, самого большого в России фонтана, реализовываются туристические проекты в сосновом бору", - рассказала Бабаева.

Она также добавила, что в городе увеличивается количество этно-домов, ведется строительство коллективных средств размещения. Кроме того, развивается событийный, пляжный, энногастрономический и культурно-познавательный туризм

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек.